البورصة الأميركية تسجل أسوأ أسبوع لها منذ أزمة 2008

جهينة نيوز:

حققت البورصة الأميركية، الجمعة، خسائر كبيرة لتنهي بذلك أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وسط تصاعد المخاوف بشأن المستقبل في ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبعد يوم من تسجيل ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة، هبط سهم داو جونز الأميركي الجمعة 4.6 في المئة، في آخر تداول للأسبوع.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي إلى 4.6 في المئة بمقدار 913 نقطة وثبت عند 19,173.98، وهو أدنى من المستوى الذي تم فيه تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.4 في المئة وخسر 104 نقطة إلى 2,304.88، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع الغني بالتكنولوجيا 3.8 في المئة 6,879.52.