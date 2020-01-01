الداخلية السورية توضح حقيقة ماحدث مع المواطن الذي سقط على الارض و تم اسعافه

جهينة نيوز:

تناولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشرطي مرور يقوم بإسعاف شخص مرمي على الرصيف وزعمت الصفحات أنه يحتمل إصابته بفيروس كورونا.

من خلال التدقيق تبين أنه بالساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة ليلا من تاريخ ١٩ /٣ /٢٠٢٠م وأثناء سير المدعو (محمود ج ) تولد ١٩٧١م في شارع الوليد سقط على الأرض وفقد وعيه . وعلى الفور تم إسعافه من قبل عناصر الشرطة المتواجدة في الشارع المذكور إلى مشفى دمشق (المجتهد) حيث تبين أنه يعاني من انخفاض في ضفط الدم ، تم تقديم العلاج اللازم له وتنظيم ضبط اصولي من قبل قسم شرطة القنوات، وغادر المشفى بنفس اليوم بعد تحسن حالته الصحية .

تهيب وزارة الداخلية بصفحات التواصل الاجتماعي الأبتعاد عن نشر الأخبار الملفقة والكاذبة ، والتأكد من صحتها بالرجوع إلى مصادرها الحقيقية .