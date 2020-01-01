الاعلان عن اول وفاة بسبب كورونا في كل من الولايات المتحدة و كيان الاحتلال الاسرائيلي

جهينة نيوز:

أفادت وزارة الصحة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بتسجيل أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في كيان العدو لمستوطن عمره 88 عاماً.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في كيان الاحتلال إلى 529 شخصا بعد تسجيل إصابات جديدة.

و في سياق متصل أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة داخلها جراء فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا الإعلان على لسان عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر.

وحسبما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد أوضحت المسؤولة الأمريكية أن من توفي رجل يبلغ من العمر 59 عاما.

وأضافت أنه نُقل للمستشفى منذ أيام بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض كالحمى والسعال.

ودعت باوزر المواطنين إلى التعاون لمكافحة الفيروس قائلة إن "الجميع عليه القيام بدوره حتى نستطيع إيقاف الانتشار وحماية عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا".