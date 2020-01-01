نصر الله : للحليف الذي يتجاوز حدّي المقاومة فليخرج من تحالفنا

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحليف الذي لا يستطيع مراعاة حدي الصداقة فليخرج من تحالفنا و صداقتنا .

و قال السيد نصر الله في كلمة له مساء الجمعة ان للصداقة و التحالف مع المقاومة حدين إحدهما التشكيك و الحد الثاني الشتيمة و أشار أن العدو يحاول ان يستغل اي شيء ضد المقاومة، لكن الامر مع الاصدقاء يختلف لان إن كان لهم ملاحظات يمكن طرحها بيننا وبينهم والتعاطي بأخلاق بدون أي اساءة .

وتابع " قبل طرح الامر بالاعلام يفهم كل التفاصيل وان كان لديه اي نصيحة نحن نقبل ذلك وايضا نقبل الاقتراح والانتقاد بالعلن، لكن هناك حدين لا يجب تجاوزهما، احدهما التخوين والتشكيك بالمقاومة والحد الثاني الشتيمة والكرامة ونحن لا نقبل من الصديق الاهانة ونحن نقدم الدماء من اجل الكرامة ومن يتجاوز حدود الاخوة والاحترام فليخرج من تحالفنا وصداقتنا "

وأضاف "أقول لجمهور من يتجاوز هذين الحدين اخرجوه من دائرة الاصدقاء و الأخوة ولا يجب التعاطي معه على انه من العائلة واهل البيت " .

و أوضح نصر الله " نحن حريصون على كل الاصدقاء والاخوة ولكن نتمنى ان يكونوا واقعيين ويتفهموا ولا يتجاوزوا الحدين الذين اشرت اليهما " .