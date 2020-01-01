أبراج السبت 21 آذار مع سمر عمران

جهينة_خاص

مولود 21-3: ثابت.. يكرس حياته للصواب.. شديد الوعي وسلاحه غالباً التجاهل.. سريع الفهم وقوي الذاكرة.. طيب.. ناجح ومنظم.

هذا العام يحمل إليك تغييراً في السكن أو تنقل.. عام للترويج وإن كنت تعمل في الإعلام فهو عام للشهرة.. تقلبات غير متوقّعة وعروض مع مؤسسات جديدة في نهاية العام.. عقار أو عتبة جديدة.

الحمل:

نهار جميل وحياة اجتماعية جديدة.. حاول أن تخرج منها إن لم تشعر بالراحة.. هناك أصدقاء قد ينقلبون عليك في المساء لذلك احرص على الكتمان.. في ساعات الليل قد يكون الوضع غير مريح لذلك ابق عاقلاً ولا تراهن على شيء.

الثور:

عمل كثير.. مرتبك قليلاً لكنك تجتاز العراقيل وتخطط لمكانتك الاجتماعية لتكون أفضل.. ساعات المساء تسبح في التيار الاجتماعي.. سهرة أو لقاء.

الجوزاء:

رحلة أو سفر أو شأن تربوي.. إن شعرت بالتوتر فهو لأن القمر في برج الحوت.. تتعاطى مع مجموعة لذلك انتبه على نفسك وعلى سمعتك الطيبة.

السرطان:

أجواء إيجابية وحل لمشكلات مالية.. توقّع عقداً أو تفاوض.. اطلب ضمانات.. في المساء والصباح تقوم بتسوية.. الفترة مناسبة للسفر وتوسيع دائرة الاتصالات.

الأسد:

من الصباح تهتم بشأن عائلي أو عاطفي.. كن دقيقاً واحسب حساب لكل القضايا.. تجتاز بعض العراقيل.. وفي المساء تحقق نجاحاً أو انتصاراً أو تكشف سراً يخصك وربما هناك قضية مالية.. تفاوض بشكل ذكي.

العذراء:

حاول أن تساعد نفسك.. قد تضطر لزيارة بعض الأصدقاء وتحقق نجاحاً.. حاول مراجعة أعمالك والانتهاء من المهم.. انتبه لنفسك في المساء قد تدخل علاقة عاطفية يكون التواصل فيها صعب.. لاتنتقد أحداً.. ربما تعاني قلقاً عاطفياً.

الميزان:

الحظ يبتسم لك. لقاءات جميلة وصدفة تناسب مصالحك.. في المساء يتراكم العمل لذلك حاول تجنب أي عمل إضافي واهتم بصحتك وغذائك.

العقرب:

فترة مشغول بالأمور العائلية والبيتية.. في المساء دور مهم للأصدقاء وتبحث عن عملات مالية وتفرح بقضية تتعلق بالأولاد.. هذه الفترة مؤثر بالآخرين..عمليات مالية بالمحيط العائلي. مبادرة تجاه من تحب.

القوس:

مشاريع ونقاشات مهنية لاتبح بأوراقك وأسرارك.. مفاجأت مزعجة.. في المساء أمور مزعجة انتبه من المواجهة.. لاتجرح العائلة بتصرفاتك لأنها لاتتخلى عنك أبداً.

الجدي:

حاول أن تستفيد من اليوم وتحقق أمنية وتوسع دائرة العلاقات.. تعالج الأمور المالية بذكاء.. في المساء هناك نشاط اجتماعي وتطل على فترة مميزة وتسود الألفة من جديد.

الدلو:

القمر في برجك.. لاتخف من التجديد.. في المساء ينتقل القمر إلى برج الحوت ستكون موجوداً في فترة فيها أسس مالية ومساعدة ومكاسب.

الحوت:

فترة متعبة.. انتظر للمساء حتى تعلن عن عمل جدد في مجالك.. تكتشف أسراراً وتحقق أهدافاً وتكتشف الأصدقاء من الأعداء