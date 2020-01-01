الحشد الشعبي يطهر 100 كم من فلول إرهابيي داعش في ديالى

جهينة نيوز:

تمكنت قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي العراقي خلال عملية أمنية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى صباح اليوم من تأمين وتطهير أكثر من 100 كم من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكر موقع الحشد الشعبي الالكتروني أن العملية الأمنية أسفرت أيضاً عن تطهير ثماني مناطق هي “عين السمك” زلو “كاني ماسي” علي الصغير “بقجة” تلال نفط خانة” وادي غرب” وادي طلاب” شرق ديالى.

ووفق إعلام الحشد فإن قوة من اللواء الأول شرعت في وقت سابق اليوم بعملية تفتيش وتطهير جبال نفط خانة في محافظة ديالى بهدف ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” موضحاً أن العملية انطلقت من محورين في منطقتي الزور والأدغال التابعتين لقضاء خانقين حيث تم تنفيذ المحور الأول بمشاركة قيادة عمليات قاطع ديالى والهندسة والفوج الرابع لمشاة اللواء للحشد بدءاً من منطقة زور محمد عباس والبساتين القريبة لها لتأمينها من فلول “داعش” بينما نفذت قوة من الفوج الثاني للواء 23 المحور الثاني باتجاه الأدغال.

وأضاف أن العملية أسفرت عن العثور على مخابئ لتنظيم “داعش” الإرهابي تحوي مواد لوجستية.