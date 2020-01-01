حملات تعقيم وتنظيف في عدة محافظات ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا

جهينة نيوز:

نفذت محافظات القنيطرة وحماة واللاذقية حملات تعقيم وتنظيف في العديد من المؤسسات الحكومية والشوارع وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

في القنيطرة نفذت المحافظة بالتعاون مع العاملين في المديريات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وفعاليات المجتمع الأهلي حملات تعقيم للمديريات والشارع الرئيسي في الحي الخدمي بمدينة البعث.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة حسين اسحق أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنظافة والتعقيم بالمحافظة وتجهيز مستلزمات العمل من معقمات وكمامات وآليات رش.

بدوره أشار مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بالقنيطرة المهندس أمين الشمالي إلى أنه تم تجهيز عدد من الصهاريج وتزويدها بمادة الكلور حيث تم رش أقسام المديرية والشارع العام بمدينة البعث كما قام العاملون في وحدات آبار ضخ مياه الشرب بتعقيم وتنظيف الخزانات.

من جهته لفت رئيس اللجنة الإدارية لجمعية نور للتنمية والإغاثة رأفت البكار إلى أهمية التشاركية في العمل للتصدي لفيروس كورونا بينما أكد رئيس جمعية البستان الأهلية فرع المنطقة الجنوبية مأمون جريدة أنه تم تجهيز فريق تطوعي من الجمعية وتزويده بمستلزمات التعقيم للعمل مع المحافظة كفريق واحد.

وفي حماة أوضح مدير عام مؤسسة حلج وتسويق الأقطان زاهر عتال أن المؤسسة اتخذت إجراءات لحماية عمال محالج الفداء والعاصي ومحردة وسلمية تضمنت استجرار الكمامات الواقية والمعقمات وتعقيم آلات المحالج على مدار اليوم وتزويد العاملين في المقر الرئيسي للمؤسسة بالكمامات وأدوات التعقيم إضافة إلى تعقيم الغرف بهدف حماية العمال والأشخاص المتعاملين مع المؤسسة.

بدوره أشار مدير الشركة العامة للصوف والسجاد المكلف المهندس محمد الرجب إلى أنه تم إجراء الرش الوقائي لكل مرافق الشركة من آليات نقل وحمامات وغرف وآلات المعامل والصالات الإنتاجية واستراحات العمال على أن يتم تعقيمها يومياً إضافة إلى توزيع الكمامات على جميع العمال.

من جهته بين مدير شركة الخيوط القطنية بحماة المهندس سامر الطيار أنه تم تعقيم مرافق الشركة مع التركيز على إجراءات الأمن الصناعي والسلامة المهنية بينما لفت مدير الموارد المائية المهندس فادي عباس إلى تنظيف المديرية وتعقيمها يومياً كما نظمت المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة ندوة حول الفيروس وطرق الوقاية منه موضحاً أن المديرية جاهزة لفحص أي عينة تأتي من آبار الشرب الخاصة أو العامة والتأكد من سلامة المياه فيها كما أنها تقوم بتوزيع مواد معقمة مجاناً لأصحاب الآبار الراغبين بتعقيمها مع شرح كيفية استخدامها.

وفي اللاذقية أطلقت مديرية الصحة حملة تعقيم شملت عدة قطاعات مع تدريب العاملين فيها على إجراء تنفيذ عمليات التعقيم الدورية مع حملات توعية ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وقال أمين السر في مديرية الصحة بشار إبراهيم في تصريح لمراسل سانا خلال عمليات التعقيم في مبنى المحافظة وقيادة الشرطة اليوم إن المديرية شكلت 4 فرق بالتعاون مع مجلس الشباب السوري تعمل وفق برنامج عمل لتعقيم الدوائر الحكومية ويرأس كل فريق طبيب وبإشراف معاون مدير الصحة.

ولفت إبراهيم إلى أن عمليات التعقيم الأولى في الجهات العامة يتم من خلالها تدريب العناصر في المكاتب الحكومية على إجراء عمليات التعقيم الدورية المطلوبة بحكم أنها تتطلب الاستمرارية وستكون من مسؤولية الجهة العامة نفسها مبيناً أن المديرية وفرت أفضل مواد التعقيم التي تم اختيارها بشكل علمي من قبل مجموعة من الأطباء ذوي الخبرة ومؤكداً في الوقت نفسه أن لدى المديرية خبرات في عمليات ضبط العدوى.

من جهته أكد الدكتور مازن فندي من فريق مديرية الصحة المشرف على عمليات التعقيم أن المبادرة في تعقيم مباني الجهات العامة تهدف إلى تعليم العاملين فيها اتباع إجراءات سليمة في التعقيم وفق برنامج يتم اتباعه بشكل يومي.

من جهته لفت مدير عمليات مجلس الشباب السوري يوسف الحايك إلى أن مبادرة المجلس التطوعية تأتي استجابة من المجتمع الأهلي لمساندة الجهود الحكومية للتصدي لفيروس كورونا إضافة إلى نشر التوعية حول سبل تعزيز الوقاية الشخصية والعامة وضرورة اتباع احتياطات أكثر مع توزيع مواد معقمة وكمامات.