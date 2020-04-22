قيادة الجيش: يمكن لأي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي ملاحقة

جهينة نيوز:

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن إيقاف كل السوقيات “إعدادات السوق-السوق” حتى تاريخ 22-4-2020م وذلك بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حالياً.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه إنه “سيتم أيضاً إيقاف كافة الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حالياً”.

وأضاف البيان إنه “يمكن لأي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي ملاحقة اعتباراً من تاريخه وحتى22-4-2020 ما لم يرد أي أمر بتجديد هذا الأجل”.