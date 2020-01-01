نصر الله: لم نكن على علم بجلسة المحاكمة التي صدر خلالها قرار اطلاق سراح الفاخوري

الجمعة, 20 آذار 2020 الساعة 22:06 | سياسة, محلي

نصر الله: لم نكن على علم بجلسة المحاكمة التي صدر خلالها قرار اطلاق سراح الفاخوري

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