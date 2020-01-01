خبير طبي صيني: لم يتم الإبلاغ عن حالات انتكاسة لمن تعافوا بعد إصابتهم بـ"كوفيد-19"

جهينة نيوز:

قال خبير طبي اليوم (الجمعة) إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن حالات انتكاسة لمرضى عولجوا بعد إصابتهم بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في الصين.

وقال وانغ قوي تشيانغ مدير قسم الأمراض المعدية في المستشفى الأول لجامعة بكين ، خلال مؤتمر صحفي في بكين: بشكل عام، هناك نسبة ضئيلة من مرضى (كوفيد-19) الذين حدثت لهم انتكاسة، لافتا إلى أن تحديد العدد النهائي لحالات الانتكاس هذه سيتعين انتظاره حتى ينتهي المرض.

وأوضح وانغ أن المرضى ينبغي أن يخضعوا لاختبارين سلبيين للحمض النووي قبل أن يخرجوا من المستشفى، مضيفا أنهم مطالبون أيضا بالخضوع للحجر الذاتي لمدة 14 يوما في المنزل لتجنب إصابة الآخرين في حالة الانتكاس.

وشدد وانغ على أهمية الحجر الصحي للمرضى الذين تم شفاؤهم، كما حثهم على تلقي العلاج بمجرد إثبات الاختبار إيجابية الإصابة بالنسبة لهم مرة ثانية وبمجرد ظهور أعراض الإصابة عليهم و ذلك بحسب وكالة شينخوا الرسمية الصينية.

و يوم الثلاثاء الفائت صرح مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المنقولة بالنواقل في جامعة " سيتشينوف" الحكومية بموسكو، ألكسندر لوكاشيف، اليوم الاثنين، أن المريض الذي يشفى من فيروس "كورونا" المستجد عادة ما يكون غير معرضا للإصابة مرة ثانية، لأنه يطور مناعة على الأقل لعدة سنوات.

وقال لوكاشيف لوكالة "سبوتنيك": "عادة، في المرة الثانية لا يمكن للمريض أن يصاب بنفس الفيروس التاجي. على الأقل في السنوات القليلة المقبلة، لأنه يكتسب مناعة".

كما أشار إلى أن حالات الإصابة بالعدوى مرة ثانية في ووهان، التي تناقلتها وسائل الإعلام، يمكن أن تكون لها علاقة بأخطاء في التشخيص.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.