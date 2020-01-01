ترامب ننسق مع كندا والمكسيك لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الجمعة, 20 آذار 2020 الساعة 21:15 | سياسة, عالمي

ترامب ننسق مع كندا والمكسيك لمواجهة انتشار فيروس كورونا

جهنة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع كندا و المكسيك في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

و قال ترامب ، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه أغلق الحدود مع كندا، و يتم البحث مع السلطات المكسيكية لإغلاق الحدود أيضا إلا في حالات السفر الاستثنائية.

وأوضح ترامب، في الإيجاز الصحفي اليومي حول أزمة وباء فيروس كورونا، أنه بدأ استخدام قانون الإنتاج الدفاعي "في وضع الاستعداد"، بعد أن قال إنه لن يستدعي الإجراء إلا في أسوأ السيناريوهات.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن إدارته تعمل مع المكسيك لإغلاق الحدود الجنوبية للسفر غير الضروري فيما أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن السفر "غير الضروري" بين الولايات المتحدة والمكسيك سيكون مقيدًا.

كانت الخارجية الأمريكية، أعلنت، في وقت سابق، الجمعة، إيقاف خدمات التأشيرات في كافة السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


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