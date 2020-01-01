الصحة العالمية تتوقع "انفجارا" في أعداد المصابين بكورونا في سورية و اليمن

جهينة نيوز:

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء آفاق تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سورية و اليمن و ليبيا مؤكدة أنها تتوقع انفجارا في أعداد حالات الإصابة في البلدان الثلاث .

و قال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض المعدية، عبد النصير أبو بكر، في حديث إلى شبكة " CNN "، أمس الخميس، أن المنظمة قلقة إزاء الوضع في سوريا واليمن، مشيرا إلى أن سبب عدم تسجيل سلطات الدولتين أي إصابات بفيروس كورونا حتى الآن ربما لا يكمن في عدم انتقال المرض إليهما، بل في ضعف نظام الرعاية والرقابة الصحية.

وأبدى أبو بكر قناعته بأن فيروس كورونا قد بدأ تفشيه في سوريا، لكن سلطات البلاد لم تكتشف الإصابات بطريقة أو بأخرى، مقرا في الوقت نفسه بأنه لا يملك أي أدلة تثبت هذه الادعاءات.وتابع: "عاجلا أم آجلا، قد نتوقع انفجارا في أعداد حالات الإصابة هناك ".

وأشار المسؤول إلى أن غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط مرتبطة بالسفر إلى إيران، مؤكدا أن دول المنطقة تصرفت بشكل أسرع من الأوروبيين في التعامل مع تفشي الوباء، فيما جاءت التدخلات غير العادية لإيران "متأخرة للغاية".

ولا تزال سوريا واليمن وكذلك ليبيا الدول العربية الثلاث الأخيرة التي لم تعلن سلطاتها حتى الآن عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في أراضيها.

المصدر CNN