نيويورك تعلق العمل في كافة المؤسسات بعد تسجيل 7100 إصابة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

طالب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، المواطنين في الولاية بالبقاء في المنازل، وقرر تعليق العمل في كافة الوظائف "غير الضرورية"، كما فرض غرامات مدنية إغلاق إلزامي لكافة الشركات التي لا تلتزم بالتعليمات، وذلك في إطار إجراءات الولاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يتصاعد بشكل كبير في الولاية.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، لتصل إلى أكثر من 7 آلاف و100 حالة، بعد تسجيل 2950 إصابة جديدة بالمرض، بحسب حاكم الولاية أندرو كومو، الجمعة.

وقال حاكم نيويورك، خلال المؤتمر الصحفي، الجمعة، إن ولايته سجلت 35 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 22 شخصًا على الأقل من مدينة نيويورك.

ويعمل كومو على تقليل الكثافة السكانية في أماكن العمل عبر الولاية طوال الـ 72 ساعة الماضية، وفي يوم الأربعاء، كلف الشركات بأن بتخفيض العمل إلى مستوى 50% على الأقل من موظفيها غير الأساسيين، والعمل من المنزل، وزاد هذا المستوى يوم الخميس بنسبة 75%، ثم 100% من قوة العمل في الولاية، الجمعة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن هناك الآن أكثر من 4000 عضو في الحرس الوطني يدعمون 31 ولاية في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير لـ FOX News، أن 67 جنديًا أمريكيًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا/ مشيرًا إلى أنه تم عزل هؤلاء المصابين.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 14 ألفًا و250 شخصًا، فيما بلغت أعداد الوفيات 205 أشخاص.

المصدر CNN