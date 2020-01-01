استقالة وزير الصحة الهولندي بعد انهياره في جلسة برلمانية

الجمعة, 20 آذار 2020 الساعة 19:55 | منوعات, صحة

استقالة وزير الصحة الهولندي بعد انهياره في جلسة برلمانية

جهينة نيوز:

قدم وزير الصحة الهولندي برونو بروينس، استقالته من منصبه يوم الخميس، وذلك بعد يوم من تعرضه للإغماء خلال جلسة برلمانية على الهواء مباشرة لمناقشة أزمة فيروس كورونا .

و نشر الوزير تغريدة على "تويتر" يوم الأربعاء، تعليقا على مقطع انهياره ، قال فيها: "لقد تعرضت للإغماء بسبب تعب تعرضت له على مدار الأسابيع الماضية، لكن الآن أشعر أنني بخير".

و ذكرت مؤسسة البث الهولندية "إن.أو.إس"، بأن بروينس استقال من منصبه لشعوره بـ"الإرهاق المفرط".

وأعلنت السلطات في هولندا يوم الجمعة، عن تسجيل 30 وفاة في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 106، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 2994 حالة


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