البنتاغون: إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي

الجمعة, 20 آذار 2020 الساعة 18:28 | سياسة, عالمي

البنتاغون: إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي

جهينة نيوز:

أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، إجراء عملية اختبار ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي في هاواي دون أن يكشف عن سرعة الصاروح.

وبحسب بيان البنتاغون، فقد تم إطلاق وحدة فرط صوتية بنجاح، أمس الخميس 19 مارس/آذار، في جزر هاواي.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية مشاهد تظهر انطلاق الصاروخ ليلا من إحدى منصات الإطلاق في المحيط الهادئ.

ونفذت البحرية الأمريكية، بحسب البيان، عملية الإطلاق بالتعاون مع وحدات أخرى من الجيش الأمريكي، لصاروخ حمل الرمز (C-HGB) انطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت إلى نقطة ارتطام محددة لم يعلن عنها.


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