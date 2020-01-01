ألمانيا.. نحو 3000 إصابة جديد بكورونا و11 حالة وفاة في ليلة واحدة

جهينة نيوز:

قال رئيس معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 2958 إصابة بين ليلة وضحاها ليصل إلى 13957، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 31.

وأوصى لوتار ويلير رئيس المعهد بأن يحافظ الأشخاص على مسافة بينهم للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأمر متروك للسلطات لتحديد ما إذا كان سيتم فرض حظر تجول لإجبارهم على ذلك.

وكشف ويلير أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "COVID-19" ارتفع في ألمانيا 2958 إصابة في ليلة وضحاها ليصل إلى 13957، فيما سُجل 11 حالة وفاة جديدة جراء الوباء ليرتفع بذلك العدد إلى 31.