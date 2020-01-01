الحرارة أدنى من معدلاتها بـ 5 إلى 9 درجات وهطلات ثلجية متوقعة على ارتفاع 1000 متر

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد وتساقط حبات البرد أحياناً خاصة على المناطق الغربية والشمالية ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليصبح على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر خلال ساعات المساء وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام وتبقى فرصة هطول أمطار متفرقة نهاراً بينما يستقر الجو تدريجياً خلال ساعات المساء والليل.

وشهدت بعض المحافظات هطلات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل أغزرها 40 مم في مرمريتا وقلعة الحصن بحمص.

ووفق النشرة المطرية الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات الهطل بمحافظات ريف دمشق (سرغايا 10 مم والزبداني 7.5مم ودوما 7 مم) وفي السويداء (عين العرب 13 مم والسويداء 9.5 مم وشهبا 11 مم” بينما سجلت في درعا (نوى 13 مم وتل شهاب 12 مم والمسيفرة 10 مم).

وفي محافظة القنيطرة بلغت الكميات الهاطلة (في حضر 10مم والقنيطرة 13مم ونبع الصخر 17 مم) وفي حمص (في الناصرة 30مم ومرمريتا وقلعة الحصن 40 مم والعريضة وتلكلخ 32 مم).

وسجلت كميات الهطل في محافظة حماة (الرصافة 22مم ومصياف 28مم ووادي العيون 20مم وشطحة 20مم) بينما بلغت في محافظة طرطوس (في القدموس 27.5 ومشتى الحلو 32 مم ودريكيش 28 وحمام واصل 27مم) وفي اللاذقية سجلت (في كسب 22 مم ومطار الباسل 12.5 مم والقرداحة 15مم والبهلولية 13مم).

كما بلغت الأمطار الهاطلة في محافظة حلب (المدينة 11 مم وجرابلس 22 مم ومنبج 8مم) وفي الرقة (بئر محسن 31 مم والرقة المدينة 16.5 مم والمنصورة 14.5مم) وفي الحسكة (الجوادية 15مم والدرباسية 14مم والقحطانية والهول وام مدفع 12مم)

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد

دمشق 11/4 11/4 16/5

القنيطرة 7/3 7/3 12/4

درعا 10/4 10/4 15/5

السويداء 8/3 8/3 13/4

حمص 10/5 10/5 15/6

حماة 12/6 12/6 17/7

الحسكة 13/3 13/3 18/4

اللاذقية 15/8 17/8 18/9

طرطوس 15/10 17/10 18/11

حلب 10/3 10/3 15/4

إدلب 9/3 9/3 14/4

دير الزور 16/5 16/5 21/6

الرقة 15/3 15/3 20/4