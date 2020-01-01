الحكومة الإيطالية تستعد للاستعانة بالجيش في تفعيل القيود على حركة المواطنين

جهينة نيوز

أفادت صحيفة "لاستمبا" الإيطالية اليوم أن رئيس الوزاء جوزيبي كونتي يدرس تمديد الحظر على جميع الأنشطة غير الضرورية حتى الأول من آيار/ مايو المقبل. وذكرت صحف إيطالية أخرى أن الحكومة قد تستدعي الجيش للمساعدة في تفعيل القيود على حركة المواطنين، مشيرة إلى أنه بالفعل تم نشر جنود في إقليمي صقلية وكالابريا بجنوب البلاد.

وتجاوزت إيطاليا أمس الخميس الصين من حيث تسجيل أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس. وأوضح مسؤولو الحماية المدنية في إيطاليا أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 3405 حالة. ويطالب المسؤولون الإيطاليون في شمال البلاد كونتي بتوسيع نطاق الإغلاق وفرضه.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأنه قد لا يمكن إعادة فتح المدارس والجامعات لباقي العام الدراسي الحالي، مع ترقب إعلان انتهاء الفصل الدراسي لهذا العام، والذي كان من المقرر استئنافه في الثالث من نيسان/أبريل، حيث سيعلن نجاح الطلاب وانتقالهم إلى السنة الدراسية الجديدة كالمعتاد. وتماثل للشفاء 4440 حالة إصابة من إجمالي 41035 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن في إيطاليا.

المصدر وكالات