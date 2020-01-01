فيروس كورونا على طاولة مجلس الأمن الروسي برئاسة بوتين

جهينة نيوز:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع مجلس الأمن الروسي الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمسائل المتعلقة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إنه جرى خلال الجلسة تبادل الآراء حول الوضع الاقتصادي الاجتماعي الراهن في روسيا بما في ذلك مسائل الاستقرار الاقتصادي في ظل الأحداث الحالية ومظاهر الأزمة في الأسواق العالمية.

وأضاف بيسكوف إنه نوقشت كذلك أعمال البنى التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا والجهود الرامية لإيجاد لقاح مضاد له.

وفي السياق نفسه أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن علماء روسيين يختبرون حالياً 6 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من خلال استخدام الابتكارات المتوافرة وأحدث التكنولوجيا البيولوجية معرباً عن أمله في أن يتم تأكيد فعاليتها قريباً.

وأوضح ميشوستين في كلمة له اليوم خلال جلسة للمجلس التنسيقي الحكومي لمكافحة انتشار فيروس كورونا أن الهدف الأساسي “يكمن في منع انتشار الفيروس والسيطرة على الوضع دون توقف وبشكل استباقي.. وهذا الأمر لا يتمثل فقط في فرض قيود على الرحلات الجوية أو الفعاليات الجماعية.. بل يشمل كذلك إنتاج لقاح ضد العدوى الجديدة”.

وكشف المقر العملياتي لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا اليوم عن تسجيل 52 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في 23 إقليماً روسياً ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 199 حالة منها 188 من المواطنين الروس و11 حالة بين المواطنين من دول أجنبية نافياً وجود حالات وفاة بين المصابين في روسيا حتى الآن.