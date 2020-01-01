مصر تنفي هجوم للجراد على الحدود وتعلن استعدادها لأي مواجهة

جهينة نيوز:

أعلنت ​وزارة الزراعة​ واستصلاح الأراضي المصرية أن "هناك إجراءات مسبقة وضعتها لاحتمال مواجهة أسراب ​الجراد​"، مؤكدة أنه لا “صحة لانتشار أي أسراب للجراد الأسود أو غيره على الحدود المصرية"، مشيرة الى "جاهزيتها وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد، فضلا عن رفع ​حالة الطوارئ​ القصوى منذ بداية موسم ​الشتاء​كإجراء احترازي، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبا لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصوله باتجاه الأراضي الزراعية".

هذا واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الجراد في مصر عدة إجراءات متبعة تعمل عليها، لمواجهة أي من تجمعات أو أسراب للجراد الصحراوي إن وجدت و​القضاء​عليها قبل وصولها إلى الزراعات بوادي النيل أثناء هجرتها.