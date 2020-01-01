كورونا .. عدد الاصابات في ايران و اسبانيا يتجاوز 19 الف و اصابات جديدة فبي لبنان و الاردن

جهينة نيوز:

سجل عدد من دول العالم اليوم اصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في وقت تتخذ فيه هذه الدول مزيدا من الإجراءات في محاولة للحد من انتشار الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقرير اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا مشيرة إلى أن عدد المصابين الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 163.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 69 إصابة حيث سجلت 13 إصابة جديدة في حين أعلنت خلية الأزمة في العراق أن العدد الكلي للإصابات المؤكدة بلغ 193 حالة في عموم البلاد.

وأكدت وزارة الصحة التونسية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 54 بينما توفيت امرأة اليوم في الجزائر جراء إصابتها بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 10 حالات.

وفي إيران قال مسؤول في وزارة الصحة إن عدد الوفيات في إيران جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 1433 شخصا بعد تسجيل 149 حالة اليوم مبينا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 19644 حالة بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة.

وفي اندونيسيا أعلن مسؤول بوزارة الصحة اليوم تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 369 حالة.

وقالت هونغ كونغ إنها سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس وهو رقم قياسي من الإصابات في يوم واحد بينما تستعد المدينة للتعامل مع أعداد كبيرة من العائدين من الخارج المصابين بالفيروس ليصل مجموع الحالات المؤكدة في المركز المالي العالمي إلى 256 حالة.

وفي روسيا أعلن المقر العملياتي لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس كورونا في 23 إقليما من روسيا الاتحادية.

وأشار المقر إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في روسيا بلغ حتى اليوم 199 حالة منها 188 من المواطنين الروس و11حالة بين المواطنين من دول أجنبية نافياً وجود حالات وفاة بين المصابين في روسيا حتى الآن.

بدورها أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 19980 والوفيات إلى 1002 بينما أعلنت سويسرا ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 43 وعدد الإصابات إلى 4840 اصابة.

وتم تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2257 بينما سجلت السلطات الصحية في الدنمارك ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 1226 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 1030 في البلاد.

وفي سياق الاجراءات الاحترازية أعلن رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا غرب الهند اليوم إغلاق جميع المتاجر والمكاتب باستثناء تلك التي تقدم الخدمات الأساسية في العاصمة المالية للهند مومباي ومدن بوني وناجبور حتى الـ 31 من آذار الجاري في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت السلطات الجورجية إيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت 23 إصابة خلال الأسبوع الماضي.