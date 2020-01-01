تعرف على أطول رحلة جويّة في العالم بسبب كورونا

جهينة نيوز

تلقّى قطاع الطيران ضربة شديدة بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ يواجه المسافرون في جميع أنحاء العالم إلغاء الرحلات وحظر السفر فيما يتزاحمون للعودة إلى أوطانهم، لكنّ أحد الآثار الجانبية غير المُتوقعة على قطاع الطيران كان تحقيق رقم قياسي عالمي جديد لهذا القطاع.

إذ سَيّرت شركة الطيران الفرنسية Air Tahiti Nui أطول رحلة ركاب على الإطلاق، فجابت العالم قاطعة مسافة 15715 كلم من تاهيتي إلى مطار شارل ديغول في باريس، وقد كان هذا الإنجاز الذي يحدث لمرة واحدة نتيجة مباشرة لقيود السفر الأميركية التي تسبّب فيها فيروس كورونا.