الدفاع الروسية: سنرد بشكل متكافئ على خطط أميركا للسيطرة على آسيا

جهينة نيوز:

لفت وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ الى إن "​موسكو​سترد بشكل متكافىء على خطط ​أميركا​وحلفائها للسيطرة على منطقة أسيا و​المحيط الهادئ​".

واشار في تصريح له في اجتماع الهيئة القيادية ل​وزارة الدفاع​ الى ان "في المنطقة العسكرية الشرقية، يتم اتخاذ إجراءات مناسبة للرد بشكل ملائم للتهديدات المتزايدة".

وشدد شويغو على انه "تم إرسال أكثر من 1300 وحدة من المعدات والأسلحة العسكرية في عام 2019، وستصل أكثر من 1350 وحدة قبل نهاية هذا العام، من ضمنها 502 سلاحا حديثا"، مشيرا الى أنه "للمرة الأولى في المنطقة، تم إجراء أكثر من ألف تمرين، نصفها ليلاً وتم تنظيم عملية تعبئة شاملة شارك فيها أكثر من 9500 شخص".

وأضاف شويغو: تم التخطيط لنحو 2000 تدريب قتالي من مختلف الصنوف لهذا العام، بما في ذلك تسعة تدريبات دولية، مشددا على أنه "في العام الماضي، نظم نحو 69 عملا تدريبيا، وتم تشكيل إدارة الفرقة الجوية المشتركة و​اللواء​الصاروخي المضاد للطائرات. ومن المقرر تنظيم 42 عملا جديدا هذا العام. والأهم هو إنشاء أفواج مشاة مؤللة ودبابات آلية في بريموري".