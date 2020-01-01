لبنان يقرر شراء كميات ضخمة من النفط بسبب انخفاض الأسعار

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بشراء كميات إضافية كبيرة من النفط والمحروقات على ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية.

ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن ​مجلس الوزراء​ قرر في جلسته، يوم أمس الخميس، شراء كميات كبيرة من ​المحروقات​ وتخزينها، للاستفادة من تراجع سعر برميل ​النفط​ عالميا.

ويعتبر لبنان من الدول المستودرة للمشتقات النفطية، وأعلنت الحكومة اللبنانية العام الماضي دخول لبنان سوق استيراد المشتقات النفطية وشراء نحو 10% من احتياجات لبنان.

وبالرغم من إعلان لبنان الخطوات الأولى للتنقيب في حقول نفطية وغازية في البحر المتوسط، إلا أن الوصول إلى مرحلة الإنتاج يحتاج لوقت طويل، لذلك يمثل انخفاض أسعار النفط فرصة اقتصادية للبنان في الوقت الحالي.

ويشهد العالم انخفاضا شديدا في أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، على خلفية إخفاق روسيا و"أوبك" في التوصل لاتفاق جديد بشأن تخفيض الإنتاج.

وأدى هذا الإجراء إلى إغراق السوق العالمية بالنفط، وارتفاع العرض مقابل الطلب، ما يعني زيادة في انخفاض الأسعار، الذي سيشكل فرصة ربحية أو اقتصادية للدول غير المصدرة للنفط، أو التي لا تملك مخزونا نفطيا على أراضيها، وهذه بعض الدول العربية التي يمكن أن تستفيد اقتصاديا من الوضع الحالي.