إيران: 149 وفاة جديدة بكورونا وعدد المتعافين 674

جهينة نيوز:

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية عن تسجيل 149وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليصل إجمالي الوفيات 1433 والإصابات 1237 ليصل إجمالي الإصابات 19644"، كاشفة أن "إجمالي عدد المتعافيين من فيروس كورونا والذين غادروا ​المستشفيات​وصل 674".

يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أصاب حتى صباح اليوم قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي منهم أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

كما أجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها وتعليق رحلاتها الجوية وإلغاء فعاليات عدة ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة.