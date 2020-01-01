وصول الشعلة الأولمبية إلى اليابان و عزم حكومي على استضافة " طوكيو 2020 " آمنة

الجمعة, 20 آذار 2020 الساعة 14:51 | رياضة, رياضات أخرى

وصول الشعلة الأولمبية إلى اليابان و عزم حكومي على استضافة

جهينة نيوز:

وصلت الطائرة التى تحمل الشعلة الأولمبية إلى اليابان وسط إصرار حكومي على تنظيم أولمبياد طوكيو 2020 في موعده ، بالرغم من تزايد المخاوف بشأن عدم إقامة الأولمبياد هذا الصيف بسبب تفشى فيروس كورونا .

وأكدت الحكومة اليابانية أنها عازمة على استضافة أولمبياد "آمنة" في موعدها المحدد ، على الرغم من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيلها لمدة عام بسبب الفيروس.

و في وقت سابق ،أكدت اليابان أنها لن تتراجع عن تنظيم الأولمبياد في موعده ، و نقلت " رويترز " عن يوشيهيدي سوجا ، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ، قوله " إن اليابان لا تجري أي استعدادات لتأجيل أولمبياد 2020 "مؤكدا على "أن طوكيو لديها رغبة في استضافة دورة الألعاب رغم انتشار فيروس كورونا حول العالم " .

وأكد سوجا ، أن الحكومة تواصل الاستعدادات لاستضافة الألعاب من 24 يوليو وحتى التاسع من أغسطس ، وتعمل عن كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأبلغ سوجا البرلمان ردا على سؤال عن خطط الحكومة في حال إلغاء أو تأجيل الأولمبياد :"لا نقوم بأي تعديلات بخصوص تأجيل الألعاب".

المصدر وكالات


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