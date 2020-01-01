رئيس وزراء اليابان يطلب العمل على فتح المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد في أبريل

جهينة نيوز:

أصدر رئيس الوزراء شينزو آبي الياباني اليوم (الجمعة)، تعليمات في اجتماع لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا بوضع خطوات ملموسة على وجه السرعة لإعادة فتح المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد في أبريل (نيسان) حسب ما أوردت وكالة «جيجي» اليابانية للأنباء، .

وعلق آبي الشهر الماضي منظومة المدارس في البلاد بالكامل من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية حتى عطلة الربيع في أواخر مارس (آذار) للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان آبي قد أعرب في وقت سابق عن أمله في تحقيق الاستفادة الكاملة من صندوق الاحتياطي النقدي لعام 2019، الذي يقدر بقيمة 270 مليار ين (أي ما يعادل 2.5 مليار دولار) للحصول على حزمة طوارئ جديدة تهدف إلى التصدي لتفشي فيروس كورونا الجديد.

وكشفت الحكومة اليابانية عن حزمة الطوارئ الأولى التي بلغ مجموعها 15.3 مليار ين في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وخصصت معظم الأموال لتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة، بدءاً من تطوير مجموعات الاختبارات السريعة واللقاح الذي سيمكن المزيد من المستشفيات من مكافحة الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي.

المصدر وكالات