رويترز: الصين لليوم الثاني لم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بالكورونا

الجمعة, 20 آذار 2020 الساعة 11:32 | منوعات, صحة

رويترز: الصين لليوم الثاني لم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بالكورونا

جهينة نيوز:

أشارت وكالة "رويترز" الى أنه "لم تسجل أي إصابات محلية جديدة بالكورونا في ​الصين​لليوم الثاني".

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8953 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألف في إيطاليا و16 ألفا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.


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