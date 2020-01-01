رئيس النيجر يعلن عن أول حالة مصابة لديها بفيروس كورونا المستجد

جهينة نيوز:

أعلن رئيس ​النيجر​ محمد إيسوفو ، عن ظهور أول حالة مصابة ب​فيروس كورونا​المستجد (كوفيد-19) في بلاده.

ودعا الرئيس النيجري جميع المواطنين إلى التزام الهدوء واحترام جميع الإجراءات للمساعدة في منع انتشار الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 آذار 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 10 آلاف.

وقد أغلقت دول حدودها، وأخرى تحظر التجوال، انتخابات مؤجلة، إجراءات تصب في خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي يقترب من أن يشل الحركة في العالم.