فرض حجر صحي كامل في كاليفورنيا ولوس أنجلس لمنع إنتشار كورونا

جهينة نيوز:

قرّر حاكم ​كاليفورنيا​غايفن نيوسوم فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكّانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، مشددا على أنه "حان الوقت لنا جميعا، أفرادا ومجتمعا، أن ندرك أنه يجب علينا بذل مزيد من الجهد لوقف انتشار ​فيروس كورونا​ المستجدّ كوفيد-19".

وطلب في ​مؤتمر​ صحافي من السكّان "على مستوى كامل الولاية البقاء في منازلهم"، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء يصبح "ساري المفعول الليلة".

بدوره أمر رئيس بلدية ​لوس أنجلس​ إريك غارسيتي بفرض حجر على جميع سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، طالبا منهم الامتناع عن أيّ تنقّل غير ضروري، وذلك في محاولة لكبح تفشّي فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى "أننا نتخذ هذا الاجراء الطارئ من أجل الحد من انتشار كوفيد-19 وإنقاذ أرواح".