السعودية: تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات

جهينة نيوز:

علقت ​السعودية​ رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمنه انتشار وباء كورونا.

هذا وكانت السعودية علقت العمل في جميع الدوائر الحكومية، باستثناء قطاعات محدودة، لمدة أسبوعين، ابتداء من اليوم، الإثنين 16 آذار 2020.

و تسعى دول العالم لتضييق الخناق على فيروس كورونا الآخذ فى الانتشار، وذلك عبر تطبيق إجراءات احترازية واستخدام وسائل التعقيم والتطهير، فى الوقت الذى تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض حاجز الـ4 آلاف، منهم أكثر من ألف وفاة خارج الصين حتى الآن، للحد من انتشار الفيروس.

وأضطرت عديد من الدول إلى الحد من حركة الطيران منها وإليها، خاصة مع الدول التي ينتشر بها الفيروس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض، مما هدد الفزع العالمى أسلوب الحياة وسبل العيش، وأدى إلى انتشار واسع النطاق لإجراءات الحجر الصحى.