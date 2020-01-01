كندا: إغلاق الحدود مع أميركا يدخل حيز التنفيذ اليوم

جهينة نيوز:
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا أن "الإغلاق الموقّت للحدود بين كندا والولايات المتحدة يُتوقّع أن يدخل حيّز التنفيذ ليل الجمعة السبت"، مشيرا الى "أننا ما زلنا نعمل على إنهاء التفاصيل مع الأميركيين".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الأربعاء عندما أعلن عن الإغلاق الموقّت الحدود، إنّ "التجارة لن تتأثّر".
كما أكّدت نائبة رئيس الحكومة الكندية كريستيا فريلاند أيضا أنّه "لن يكون هناك انقطاع للتجارة بين بلدينا".
ويَعبر أكثر من 400 ألف شخص يوميّاً الحدود بين كندا والولايات المتحدة بحسب ارقام رسمية.