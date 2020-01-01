كندا: إغلاق الحدود مع أميركا يدخل حيز التنفيذ اليوم

الجمعة, 20 آذار 2020 الساعة 11:23 | سياسة, عالمي

كندا: إغلاق الحدود مع أميركا يدخل حيز التنفيذ اليوم

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، خلال ​مؤتمر​ صحافي في أوتاوا أن "الإغلاق الموقّت للحدود بين كندا و​الولايات المتحدة​ يُتوقّع أن يدخل حيّز التنفيذ ليل الجمعة السبت"، مشيرا الى "أننا ما زلنا نعمل على إنهاء التفاصيل مع الأميركيين".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قال الأربعاء عندما أعلن عن الإغلاق الموقّت الحدود، إنّ "التجارة لن تتأثّر".

كما أكّدت نائبة رئيس ​الحكومة​ الكندية ​كريستيا فريلاند​ أيضا أنّه "لن يكون هناك انقطاع للتجارة بين بلدينا".

ويَعبر أكثر من 400 ألف شخص يوميّاً الحدود بين كندا والولايات المتحدة بحسب ارقام رسمية.


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