ترامب يلغي اجتماعاً لقادة مجموعة السبع في حزيران بسبب كورونا

الجمعة, 20 آذار 2020 الساعة 11:15 | سياسة, عالمي

ترامب يلغي اجتماعاً لقادة مجموعة السبع في حزيران بسبب كورونا

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم ​البيت الأبيض​، جود دير، في بيان أن "الرئيس ​دونالد ترامب​ سيلغي اجتماعا لقادة ​مجموعة السبع​ (G7) كان من المقرر عقده ب​كامب ديفيد​ في حزيران المقبل، بسبب ​فيروس كورونا​"، موضحا أن "البيت الأبيض أبلغ أيضا أعضاء مجموعة السبع الآخرين بأنه من أجل استمرار التنسيق الوثيق، سيعقد الرئيس مؤتمرا للزعماء عبر الفيديو في نيسان وأيار، تماما مثلما فعل هذا الأسبوع".

وأبلغ المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، ​لاري كودلو​، الذي يعمل أيضا مساعدا لترامب فيما يتعلق بمجموعة (G7)، نظراءه بهذه الخطوة. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تغلق فيه دول ​العالم​حدودها وتحظر السفر، لوقف انتشار فيروس كورونا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا