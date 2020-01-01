وزير الصحة يؤكد عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في سورية.. وخطوط ساخنة للاستشارات المرضية

جهينة نيوز

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي، أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في سورية حتى هذه اللحظة مبينا أن وزارة الصحة هي المصدر الوحيد للمعلومات حول هذا الموضوع وليس ما يدور على صفحات التواصل الاجتماعي الصفراء من شائعات وعند وجود أي إصابة سيتم الإعلان عنها.

وقال الوزير يازجي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع في مجلس الوزراء حول تتبع الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، مساء امس، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر من خلال فرق الترصد الوبائي المنتشرة على مساحة سورية وعددها نحو 1126 فريقا تقوم بتتبع أي شكوى من قبل المواطنين أو أي استشارة للقدوم من أجل الفحص لأي أمر كان حتى لو كان يتعلق بالالتهاب الرئوي أو ما شابه.

وأشار يازجي إلى أنه اعتبارا من يوم السبت القادم ستكون هناك خطوط ساخنة استشارية للتواصل ما بين المواطن ومديريات الصحة بالمحافظات حول الحالات المرضية بما فيها الاستشارات والاستفسارات حول فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم نقل المواطنين الذين قدموا من خارج سورية والموضوعين بالحجر الصحي في مركز الدوير إلى فندق المطار وإلى أنه سيتم تأهيل مركز الدوير بالشكل المطلوب خلال أسبوع على الأكثر مبينا أن الحجر هو مكان للإقامة وليس مكانا للعلاج فمكان العلاج في العناية المشددة بالمشافي أما الدوير فهو مكان إقامة احترازي لمدة 14 يوما ويتم أخذ عينات أي “لطاخة” من الموجودين فيه للتأكد من سلامتهم.

وأكد يازجي أنه يتم تجهيز أربعة أماكن للحجر في دمشق وأن مركز الدوير سيبقى مكاناً للحجر الاحترازي بينما الأمكنة الأخرى بدأ العمل بها منذ نحو أربعة أيام وستستغرق بعض الوقت.