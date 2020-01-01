أبراج الجمعة 20 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 20-3: يكره الضعف ويسيطر على القلوب بطريقة خارقة ويتكيف مع كل الظروف... طبعه متقلب أحياناً لكن يكتم الأسرار. كريم وصريح.. يسعى إلى نجاح عمله لأنه لايحب الفشل.. سرعة حركة وتنقل وأحياناً قاسي بعلاقته العاطفية ولديه جاذبية تصعب مقاومتها.. وهو شخص نشعر بأننا نعرفه منذ زمان.

هذا العام مبارك عليك فيه حركة وتواصل وعلاقات جديدة.. أضواء على حياتك المنزلية.. هجرة.. ولادة.. سفر.. حظاً سعيداً.

الحمل:

جيد وناجح وعلى موعد مهم ووجودك ضروري.. نهار فيه معرفة جديدة وتلتقي بمعرفة قديمة. تتحرك بشكل واسع وجريء. عنوان نهارك الاحتكاك بالناس.

الثور:

الظرف مناسب للعمل وتحقيق بعض التطلعات لكن ابتعد عن المطبات النفسية وخذ عملك على محمل الجد. نهار فيه قلق شخصي أو اجتماعي.. لاتبالغ.. هناك انفتاح على كل ماهو غريب.. مسألة طارئة تظهر عندك اليوم.

الجوزاء:

معالجة.. حوارات.. تروّج لأعمالك.. بيع وشراء.. أمور غيبية. استقبال زوار.. سفر.. تبادل معلومات جديدة.. تعبر عن مشاعرك بقوة قلب.

السرطان:

يوم جيد ومناسب معالجة أمور قانوينة أو استشفائية أو مالية.. انتبه من المخالفات. يوم مرهق قليلاً وهناك تسوية تشتغل عليها.

الأسد:

تركيزك على الشراكة ونهارك متشنج.. ابق مرناً وهادئاً.. بإمكانك تقريب وجهات النظر.. قدّم الحلول ولا تبخل بالأفكار لتقيم جسور محبة هناك شيء يتحداك لأنّ خصمك أقوى، لكن للبعض هناك اتفاقية ولا تغضب الطرف الآخر.

العذراء:

قد يأخذك العمل بعيداً لذلك حدد الأولويات ولا تبعثر طاقتك.. قد تتبع نظام غذائي وخطأ مخفي تكتشفه وتطلب مساعدة. جدول أعمالك منهك وتشتغل بأكثر من مكان.. تجنب الخلافات لأن الأجواء فيها تغيير.

الميزان:

أسرع إلى إزالة الشوائب لأن النهار متنوع ومشجع ولا تقف مكتوف اليدين لأنك تسمع أخباراً جميلة.. أجواء فيها تقدير وتعاطف من الأحبة. البعض يتعامل مع الأفراد على اختلاف الأعمار. سهر ولقاء أشخاص ونهار جميل.

العقرب:

تأثير فلكي مزعج.. لاتتوتر بسبب أمور عائلية.. تحتاج لدعم الأهل ولا تتخلى عن مسوؤلياتك. أخطاء وأعطال وتوتر.. أنت اليوم بحاجة لحنان.

القوس:

حركة ونشاط اللقاءات.. تعبّر عمّا يدور في نفسك. تطوي صفحة قديمة وتفتح صفحة جديد. يوم للتواصل.

الجدي:

لاتدع الفرصة تضيع منك.. تحصل على هدية، هناك ديون وانتصار وربح مادي ومكاسب وتدافع عن حقك.. فكّر بمن حولك.

الدلو:

القمر في برجك وتجد تألقك وتنقلب الأمور لمصلحتك وتتكيف بسهولة.. قد تفتح صفحة جديدة وهناك انطلاق سريع وخبر مهني.

الحوت:

حاول الابتعاد عن أي جو متشنج ولا تتدخل بشؤون الآخرين لاسيماً المسائل العائلية..لاتكن ملحاً حتى لاتصاب بخيبة أمل.. بإمكانك اليوم أن تكون هادئاً.