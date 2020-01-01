نقل المواطنين المحجور عليهم صحياً من مركز الدوير إلى فندق مطار دمشق

جهينة نيوز:

أعلن محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم، مساء امس، عن قرار بنقل الأشخاص الذين خضعوا للحجر الصحي في مركز الدوير بريف دمشق إلى فندق مطار دمشق الدولي.

وقال ابراهيم في تصريح لإذاعة شام إف ام انه، سيتم نقل الموجودين في مركز الدوير للحجر الصحي إلى فندق مطار دمشق الدولي، مشيرا الى ان مركز الدوير كان مركز حجر وليس عزل، لافتا الى انه سيتم تجهيز مركز الدوير بعد تلافي الملاحظات ليكون مركزاً احتياطياً لاستقبال المواطنين لاحقاً.

واضاف ابراهيم، سيكون أيضاً هناك مركز حجر صحي وعزل مجهز في ريف دمشق بالاضافة الى 4 مراكز حجر في دمشق وريفها.