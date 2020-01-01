تعميم هام من وزارة الداخلية حول مواجهة فيروس كورونا

الجمعة, 20 آذار 2020 الساعة 01:00 | شؤون محلية, أخبار محلية

تعميم هام من وزارة الداخلية حول مواجهة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) ، ونظرا للمخاطر الصحية الجسيمة التي يحملها الفيروس المذكور ، وتطور انتشاره على المستوى العالمي ، ولضمان الحفاظ على الصحة العامة في جميع أرجاء الجمهورية العربية السورية ، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة للمواطنين والمقيمين ، أصدر وزير الداخلية التعميم التالي:

- منع دخول العرب والأجانب ، بغض النظر إن كانوا حاملين بطاقات إقامة في القطر أو سمات دخول مسبقة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج ،القادمين من دول ( الصين - ايطاليا - إيران - كوريا الجنوبية - إسبانيا - ألمانيا - فرنسا - أميركا - اليابان - بلجيكا - استراليا - النرويج - الدنمارك - السويد - فنلندا ) وذلك لمدة شهرين .

- منع دخول العرب والأجانب ، بغض النظر إن كانوا حاملين بطاقات إقامة في القطر أو سمات دخول مسبقة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج ،القادمين من دول ( قطر - البحرين - الإمارات - الكويت - مصر - العراق - لبنان - السعودية - الجزائر - تونس - المغرب ) وذلك لمدة شهر.

- يسمح بدخول المواطنين السوريين القادمين من إحدى الدول المذكورة أعلاه ، والذين ليس لديهم أي أعراض إصابة على أن يتم عزلهم منزليا ، ومتابعتهم من قبل فريق التقصي التابع لمكان إقامتهم لمدة /١٤/ يوما ، أما الذين لديهم أعراض إصابة فيتم تحويلهم لمركز الدوير المختص للحجر الصحي لمدة /١٤/ يوما.

- يسمح بدخول السيارات الشاحنة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية ، ومغادرتها ، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية في مراكز الحدود .

- يسمح بدخول أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، وأعضاء المنظمات والبعثات والهيئات الدولية ، بعد خضوعهم للفحوصات الطبية .

المصدر: المكتب الصحفي في وزارة الداخلية


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