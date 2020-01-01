تسجيل 108 وفيات جديدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال يوم

الجمعة, 20 آذار 2020 الساعة 00:33 | منوعات, صحة

تسجيل 108 وفيات جديدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال يوم

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد ضحايا العدوى منذ بدء التفشي بالبلاد.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بارتفاع عدد الوفيات جراء العدوى خلال الساعات الـ24 الماضية من 264 إلى 372، في زيادة حادة تبلغ نسبتها 41%.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع في اليوم الماضي بواقع 1861 حالة، ليصل إلى نقطة 10995 بعد أن كان على مستوى 9134 أمس الأربعاء، مما يعني زيادة بنسبة 20%، على الرغم من أن البلاد تعيش يومها الـ3 في ظروف إجراءات واسعة خاصة بتشديد العزل وتقليص التواصل بين الناس لمكافحة الفيروس.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ7 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة المتوفين بالعدوى.

 


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