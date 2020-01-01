المركزي يعلق العمل باستيفاء التأمين النقدي للمستوردين عبر المصارف العاملة

جهينة نيوز:

أعلن مصرف سورية المركزي اليوم تعليق العمل باستيفاء التأمين النقدي للمستوردين عبر المصارف العاملة وذلك بهدف تسهيل عمليات الاستيراد الممولة من قبل المصارف في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المركزي في بيان له إلى أن قرار التعليق يأتي حرصاً على تأمين الاحتياجات الضرورية من المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج حيث سيتم وفقاً للقرار تعليق العمل باستيفاء التغطية النقدية بالليرات السورية وذلك لضمان توفير السلع الضرورية دون تأخير.

وينص القرار على تعليق العمل بأحكام البند رقم 10 من المادة التاسعة من قرار لجنة إدارة المركزي رقم 1814-ل-أ للعام 2019 الناظم لعمليات تمويل المستوردات حتى تاريخ 25-6 العام الجاري وذلك لكل المستندات المقدمة بخصوص إجازات أو موافقات الاستيراد الممنوحة للمستوردين للمواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

وكان المركزي عقد اجتماعاً الشهر الفائت مع المصارف العاملة في سورية تمت خلاله مناقشة القرارات المتعلقة بتمويل المستوردات وتحفيز الصادرات والتسهيلات الائتمانية وإجراءات ضبط سعر الصرف ودور المصارف في تطبيق التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 5 المتعلق بفتح حسابات مصرفية لغرض تسديد ثمن العقارات والمركبات المباعة.