مدير مشفى المجتهد: نتيجة الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المشفى سلبية

جهينة نيوز:

أكد مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” الدكتور سامر خضر أن نتيجة تحاليل الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المشفى جاءت سلبية “أي ليست مصابة بالفيروس”.

وبين الدكتور خضر أنه راجع المشفى امرأة بشكوى إنتان وخيم وتم وضعها تحت المراقبة في قسم العزل بالمشفى وتم إجراء الاستقصاءات التشخيصية لها وأخذ عينات وإرسالها إلى المخبر المرجعي بوزارة الصحة مبيناً أن نتائج التحاليل التي ظهرت مساء اليوم سلبية ولا يوجد إصابة بالفيروس ويتم تقديم العلاج اللازم لها ووضعها الصحي بتحسن.

وبلغ عدد العينات التي أرسلت من مشفى المجتهد لمخبر وزارة الصحة 20 عينة وجميعها جاءت سلبية “أي ليسوا مصابين بالفيروس”.