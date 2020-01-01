الصين تعلن عدم تسجيل أية إصابة محليا بفيروس “كورونا” لأول مرة منذ تفشيه

جهينة نيوز:

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء و ذلك بحسب تقرير وكالة شينخوا الرسمية الصينية.

وتلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

من بينها، تم الإبلاغ عن 21 حالة في بكين، وتسعة حالات في مقاطعة قوانغدونغ، وحالتين في شانغهاي، وحالة واحدة في كل من هيلونغجيانغ وتشجيانغ على التوالي. وبنهاية يوم الأربعاء، تم الابلاغ عن 189 حالة وافدة من الخارج، وفقا للجنة.

وفي يوم الأربعاء، تم الإبلاغ عن 8 حالات وفاة و23 حالة مشتبه بها حديثا في البر الرئيسي الصيني، وتم الإبلاغ عن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي. وخرج 819 شخصاً من المستشفى بعد شفائهم، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بمقدار 308 إلى 2314 حالة.

ووصلت إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80928 حالة بنهاية يوم الأربعاء، من بينهم 7263 مريضا مازالوا يتلقون العلاج، و70420 مريضا غادروا المستشفى بعد شفائهم، و3245 شخصا توفوا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه لا يزال 105 أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن 9144 شخصا الذين كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية. وفي يوم الأربعاء، خرج 1032 شخصا من المراقبة الطبية.

وبحلول نهاية الأربعاء، تم الإبلاغ عن 192 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك أربع حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و15 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و100 حالة في تايوان بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وخرج 95 مريضا في هونغ كونغ و10 في ماكاو و22 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.

و يذكر ان الاصابات المحلية خلال اليومين السابقين كانت اصابة واحدة داخل الصين محلياً فيما سجلت حالات اصابات قادمة من الخارج.

المصدر: وكالة شينخوا – وكالات