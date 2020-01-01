ترامب: الولايات المتحدة تقر استخدام دواء مضاد للملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا

الخميس, 19 آذار 2020 الساعة 19:56 | سياسة, عالمي

ترامب: الولايات المتحدة تقر استخدام دواء مضاد للملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن إدارته وافقت على دواء يستخدم لعلاج الملاريا من أجل استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورنا المستجد الذي أصاب أكثر من 200 ألف شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من ثمانية آلاف.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن الدواء الذي وافقت عليه إدارته هو هيدروكسي كلوروكوين.

و أضاف إن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى إنتاج لقاح لفيروس كورونا، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا لمساعدة المصابين.

وقال إن التجارب السريرية لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد تجري بشكل جيد، لكنه توقع أن يستغرق الأمر وقتا طويلا للحصول على اللقاح.

وقال ترامب: "إننا في حرب طبية كبيرة. علينا أن نفوز بها".


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