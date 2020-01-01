X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
ترامب: نتواصل مع سوريا من أجل إطلاق سراح الأميركي المحتجز في إيران
أعراض كورونا تتفاقم لدى طفلة عمرها 4 سنوات بعد تناولها الإيبوبروفين
الجيش الأردني “يعزل” عمان.. والحركة بتصريح
وزير الصحة اللبناني: تم رصد حالات من الكورونا مجهولة المصدر
الصين تعلن عدم تسجيل أية إصابة محليا بفيروس “كورونا” لأول مرة منذ تفشيه
شاهد .. كيف قمعت الصين فيروس كورونا
ترامب: الولايات المتحدة تقر استخدام دواء مضاد للملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا
مشفى دمشق يضع خطة استجابة لإصابات كورونا في حال وقوعها
مشفى تشرين الجامعي باللاذقية ينفي وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا
إغماء وزير الصحة الهولندي على الهواء مباشرة والشكوك تشير إلى فيروس كورونا
تخصيص عيادة صدرية في الإسعاف المركزي بمشفى المواساة وسبع غرف عزل للحالات المشتبهة بفيروس كورونا
فيديو يوضح السرعة التي انتشر فيها فيروس كورونا خارج #الصين في أقلّ من ٤٠ يوماً
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام
نيكاراغوا تسجل اول حالة و بؤرة جديدة لكورونا في كوريا الجنوبية و الاصابات في المانيا تجاوزت 12 الف
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
إغماء وزير الصحة الهولندي على الهواء مباشرة والشكوك تشير إلى فيروس كورونا
الخميس, 19 آذار 2020 الساعة 19:48 |
سياسة
,
عالمي
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
وزير الصحة اللبناني: تم رصد حالات من الكورونا مجهولة المصدر
شااهد ..هولندا : إتلاف حقول الورد الشهيرة. بسبب فيروس كورونا
رئيس وزراء هولندا: فيروس كورونا سيصيب أغلبية المواطنين
فيروس كورونا يغلق نوادي الجنس في حي البغاء في أمستردام
باحثون هولنديون يطورون دواء متخصصاً ضد فيروس كورونا
اقرأ المزيد...
ترامب: الولايات المتحدة تقر استخدام دواء مضاد للملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا
ألمانيا تستدعي قسما من جنود الاحتياط في مواجهة كورونا
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 5 شركات مرتبطة بإيران
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يعلن إصابته بفيروس كورونا
تظاهرات تطالب الرئيس البرازيلي بالرحيل بسبب كورونا
العثور على الموقع الذي احتضن الأنفاس الأخيرة لـ بطل روسيا في إدلب
بوتين: لست قيصراً بل رئيساً يعمل كل يوم
بحضور روحاني.. اجتماع طارئ لهيئة مكافحة كورونا
رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي مصاب بالفيروس
إصابة عضو الكونغرس الأمريكي ماريو دياز بفيروس كورونا
الحزب الجمهوري يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة
مسؤول امريكي: كورونا عبارة عن تشيرنوبل خاص بإيران
ترامب يعلن إغلاق الحدود الأمريكية مع كندا
عقوبات أميركية تستهدف شركات صينية وجنوب أفريقية مرتبطة بإيران
الصين تتوعد واشنطن: كل الخيارات مطروحة في حال استمرت بنهجها الخاطئ
أضف تعليق
أخبار اخرى
ترامب: نتواصل مع سوريا من أجل إطلاق سراح الأميركي المحتجز في إيران
أعراض كورونا تتفاقم لدى طفلة عمرها 4 سنوات بعد تناولها الإيبوبروفين
الجيش الأردني “يعزل” عمان.. والحركة بتصريح
وزير الصحة اللبناني: تم رصد حالات من الكورونا مجهولة المصدر
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الخميس 19 آذار مع سمر عمران
مركز حجر الدوير يفضح "الإجراءات الاحترازية" لوزارة الصحة!
براءة إختراع رسمية في فرنسا لفيروس كورونا منذ العام 2004
شااهد ..هولندا : إتلاف حقول الورد الشهيرة. بسبب فيروس كورونا
الأكثر مناقشة
"كوميرسانت": ماذا بعد البقاء في إدلب؟
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2020
بوابة جهينة الاخبارية
.