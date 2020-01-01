نيكاراغوا تسجل اول حالة و بؤرة جديدة لكورونا في كوريا الجنوبية و الاصابات في المانيا تجاوزت 12 الف

جهينة نيوز

أعلنت العديد من الدول حول العالم ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد فيما تواصلت الإجراءات الدولية الرامية لاحتوائه والحد من خطره.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 152 إصابة جديدة اليوم ليرتفع بذلك عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 8565 إصابة وذلك بعد اكتشاف بؤرة جديدة للتفشي في دار لرعاية المسنين بمدينة دايغو فيما يمثل انتكاسة بعد تباطؤ وتيرة العدوى لأيام عديدة كما تم تأكيد سبع حالات وفاة أخرى ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 92 بينما تم شفاء ما مجموعه 407 مرضى آخرين.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات وصل في البلاد إلى 12223حالة .

وفي بنما أعلن وزير الصحة روزاريو تيرنر 86 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليصل العدد الاجمالي لـ109 إصابات و فرضت الحكومة حظرا ليليا للتجول في جميع أنحاء البلاد في إطار تدابيرها الرامية للسيطرة على انتشار الفيروس.

كما أعلنت حكومة هندوراس ارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 12 حالة فيما سجلت وزارة الصحة في كوستاريكا أمس أول حالة وفاة بالفيروس وهي لرجل يبلغ من العمر 86 عاما .

بدورها أعلنت حكومة موريشيوس عن تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا اثنان منهم يعملان على متن سفن سياحية والثالث جاء من بريطانيا.

وفي البرازيل أعلنت السلطات عن إصابة عدد من المسؤولين بفيروس كورونا هم مستشار الأمن القومي للرئيس البرازيلي ووزير التعدين والطاقة ورئيس مجلس الشيوخ في البلاد فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أربع وعدد الإصابات إلى 428.

وفي بيرو تم تسجيل 145 إصابة بفيروس كورونا وأصدرت الرئاسة مرسوما بفرض حظر للتجوّل ومنع سير كل المركبات الخاصة التي لا تقدم خدمات أساسية.

وفي المكسيك قالت وزارة الصحة إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا فيما كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بنسبة 27 في المئة خلال 24 ساعة حتى مساء الأربعاء إلى 118 من 93 في اليوم السابق.

وفي نيكاراغوا أعلنت نائبة الرئيس روزاريو موريللو امس أنّ رجلاً في الأربعين من عمره عاد مؤخراً من بنما أصبح أول مصاب بفيروس كورونا المستجد في هذا البلد كما سجلت السلفادور التي حظرت منذ الـ 12 من الشهر الجاري دخول جميع الأجانب باستثناء الدبلوماسيين والمقيمين أول إصابة أمس بالفيروس على أراضيها وهي لرجل كان في إيطاليا.

وفي الولايات المتحدة أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي بن مكادامز إصابته بفيروس كورونا بعد ان ثبتت اصابة ماريو دياز بالارت ليسجلا بذلك أول إصابات بالفيروس في الكونغرس.

وفرض عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب حجرا صحيا على أنفسهم في الأسابيع القليلة الماضية لأنهم ربما خالطوا شخصا مصابا بفيروس كورونا.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومات الدول حول العالم للحد من انتشار الفيروس فرضت استراليا حظرا غير مسبوق على الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الاستراليين القادمين إليها ومنعتهم من دخول البلاد على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غد وذلك بعد أن كانت طلبت من مواطنيها أمس الامتناع عن السفر إلى الخارج كما دعت المسافرين حاليا إلى العودة بسرعة إلى بلدهم.

وطلب رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أيضا الحد من التجمعات غير الضرورية لأكثر من مئة شخص في الأماكن الداخلية كما أعلنت /كوانتاس/ أكبر شركة طيران في أستراليا اليوم أنها ستوقف خلال الشهر الجاري كل رحلاتها الدولية لتحذو بذلك حذو منافستها فيرجين.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في استراليا أكثر من 500 والوفيات ست.

بدورها أعلنت بوليفيا حالة الطوارئ الصحية وفرضت حظر تجول ليلي يبدأ في الخامسة مساء وينتهي في الخامسة صباحا وذلك لغاية ال 31 من الشهر الجاري.

وفي تشيلي أعلن الرئيس سيباستيان بينييرا أمس الحالة الاستثنائية الدستورية للكوارث التي تتيح له نشر الجيش للحفاظ على النظام في البلاد لمدة تسعين يوما وذلك بعد أن ارتفعت الاصابات في هذا البلد إلى أكثر من مئتين.

وقررت بريطانيا إغلاق المدارس في الأيام المقبلة ووضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا كما أعلنت إدارة المواصلات في لندن إغلاق 40 محطة مترو أنفاق في العاصمة حتى إشعار آخر وتعليق عمل عدد من الحافلات العامة.

هذا وقد تجاوز عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا ال 100 شخص وأصيب نحو 3 آلاف آخرين.