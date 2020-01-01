الخيانة تسبب الكورونا أيضاً!!

جهينة نيوز

أفاد تقرير جديد بأن بريطانياً يعاني حالة ذعر شديد بعد أن أصيب بفيروس كورونا في رحلة سرية إلى إيطاليا مع عشيقته.

وذكرت صحف بريطانية أنّ المريض الذي لم يذكر اسمه، في أواخر الثلاثينات من عمره، وذو مكانة وظيفية رفيعة المستوى، أخبر زوجته أنه في رحلة عمل داخل المملكة المتحدة، وعندما عاد إلى منزله، بدأت أعراض الفيروس القاتل تظهر عليه، وأكدت الاختبارات أنه مصاب بالمرض بالفعل، وفقاً للتقرير.

وقال مصدر مطلع إن هذا المريض هو حديث مسؤولي الصحة العامة، مشكلته مضحكة جداً إذا لم تكن خطيرة جداً، مضيفاً: اعترف الرجل للأطباء بما كان ينوي فعله في إيطاليا، وأن زوجته ليست لديها فكرة عمّا حدث، إنها تعتقد أنه التقط المرض خلال رحلته التجارية.

وتابع المصدر: من المتوقع أن ينجو الرجل من العدوى، على عكس عشيقته، فيما قامت زوجته بعزل نفسها في منزلهما الفخم في شمال إنجلترا، مبيناً أن الرجل دخل في حالة ذعر شديدة ليس خوفاً على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا، إنّما لخيانته زوجته.