بمروحية أمريكية.. العميل الفاخوري خارج لبنان

جهينة نيوز

أكدت مصادر لبنانية أن مروحية أمريكية نقلت، اليوم، العميل عامر الفاخوري من السفارة في عوكر إلى خارج لبنان.

وأكدت وسائل إعلام أنّ طائرة أميركية قادمة من قبرص حطت، صباح اليوم، في مقر السفارة الأميركية في لبنان، حيث يوجد العميل عامر الفاخوري.

بدوره، قال محامي الأسرى المحررين في لبنان حسن بزي في تصريح تلفزيوني إن الطائرة التي حضرت إلى السفارة الأميركية هي من نوع V22، لافتاً إلى أنّ حجم الطائرة يسمح بتحويلها إلى مستشفى بشكل يمكن من نقل العميل الفاخوري من السفارة الأميركية.

كما أشار إلى أن من سمح بهبوط الطائرة في السفارة الأميركية في لبنان خالف قرار المحكمة بمنع سفر الفاخوري، مؤكداً أنّه سوف يتم ملاحقة كل من شارك وتواطأ في عملية إطلاق سراح وتهريب الفاخوري من لبنان.

وأوضح بزي أن وضع عامر الفاخوري الصحي حرج جداً وقد وصل تقريباً إلى مرحلة الموت السريري، مضيفاً أن السكوت على ما حصل اليوم في قضية العميل عامر الفاخوري لم يعد مقبولاً.

وأصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، الإثنين الماضي، قراراً مفاجئاً بتبرئة العميل عامر الفاخوري من تهمة التعامل مع الاحتلال وتعذيب الأسرى اللبنانيين في معتقل الخيام إبان إحتلال جنوب لبنان، ما تسبب بسخط شعبي واسع في الشارع اللبناني.

كما ندد حزب الله في بيان قرار المحكمة العسكرية، مشدداً على أنّ القرار جاء تحت ضغط الأمريكي للإفراج عن الفاخوري الذي كان ينسق مع جيش الاحتلال في فترة احتلال جنوب لبنان، معتبراً أنّ هذا اليوم هو يوم حزين للبنان