الجيش يقضي على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وحاولت التسلل إلى قرية حزارين

جهينة نيوز:

هاجمت مجموعات إرهابية مدعومة من نظام أردوغان مواقع للجيش على محور قرية حزارين وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف الأعمال القتالية في ريف إدلب.

و هاجمت مجموعات إرهابية تتمركز في قرية الفطيرة قبل ظهر اليوم بأعداد كبيرة نقاطا عسكرية على محور حزارين جنوب إدلب حيث اشتبكت معها وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

هذا و انتهت الاشتباكات بإحباط هجوم الإرهابيين بعد مقتل وإصابة العديد منهم بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم المندحرة باتجاه عمق ريف إدلب.

ولم تتغير خارطة السيطرة في المنطقة بعد الهجوم.

ومنذ تطبيقه في السادس من الشهر الجاري خرقت المجموعات الإرهابية عشرات المرات اتفاق وقف الأعمال القتالية عبر اعتدائها بالرشاشات والقذائف على المناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.