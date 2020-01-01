علماء روس ينجحون في التعرف على ماهية فيروس كورونا بالكامل

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم نجاح العلماء الروس في التعرف على ماهية فيروس كورونا “جينوم الفيروس” بالكامل ما سيساعد في ابتكار لقاح ودواء له.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان إن “علماء معهد أ.أ.سمورودينتسوف للأبحاث العلمية نجحوا بالتعرف على متوالية جينوم فيروس (سارس كوف 2) بالكامل عن طريق مريض بفيروس كورونا المستجد”.

وأشار البيان إلى أنه من المهم تحديد طريق انتشار الفيروس ودخوله إلى البلاد وطريقة تغيره فهذه المعلومة ستساعد في ابتكار لقاح ودواء مضاد للفيروس.

وتسابق دول وشركات ومختبرات عدة الزمن في محاولة منها لإنتاج لقاحات وعلاج لفيروس كورونا المستجد الذي بات يؤرق العالم بسبب حجم انتشاره الواسع وخطورته.

وكانت كلية البيولوجيا بجامعة موسكو كشفت أمس عن تطوير العلماء الروس تكنولوجيا لإنتاج جزيئات كروية تعتمد على فيروس فسيفساء التبغ غير الضار للإنسان موضحة أن سطح هذه الجسيمات يمكن أن يلتصق بأي بروتين بما في ذلك بروتين فيروس “سارس كوف 2” الذي تسبب في وباء كورونا.