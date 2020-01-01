الخفاجي: انتهاء مهمة التحالف في العراق وانسحابها وفق جدول زمني

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، أن مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي انتهت في العراق وأن القوات العراقية قادرة على القيام بمهمة حفظ الأمن والسلام في البلاد، فيما رجح الخطوة الثاني لانسحاب قوات التحالف.

وقال الخفاجي، في تصريح صحفي، إن انسحاب تلك القوات، من القائم هو البداية، والخطوة التالية قد تكون الانسحاب من القيارة، بحسب جدولٍ زمني، مضيفاً: أن السبب الحقيقي وراء الانسحاب هو أن المهمة انتهت وأصبحت القوات العراقية قادرة على مسك زمام الأمور وهذه القوات ليست قتالية وإنما هي قوات لتقديم الخبرة والدعم اللوجستي وأعتقد أن هذه هي النتيجة المثالية لأن القوات العراقية هي من تحافظ على أمن وسلامة البلد، وقوات التحالف لا يمكنها أن تبقى إلى ما لا نهاية، وقد اعترفت بنفسها بأنّ القوات العراقية قادرة على حماية المنطقة، والحفاظ على أمنها وسلامتها وهذا خير اعتراف.

وعن المعدات الموجودة ضمن قاعدة القائم التي انسحبت منها قوات التحالف، قال الخفاجي إن بعضها إداري، وبعضها الآخر معدات دعم لوجستي، ومعدات عسكرية سيتم تسليمها للجانب العراقي، وهذا إجراء طبيعي بين العراق وقوات التحالف، مؤكداً أنّ عملية انسحاب قوات التحالف من القائم، هي عملية انسحاب كلي وهذه هي البداية، حيث هناك جدول زمني الآن من القائم وغداً القيارة، وهكذا حتى إخلاء آخر موقع متفق عليه.

من جهته، كشف النائب عن تحالف الفتح في العراق محمد كريم، عن تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد ذريعة تحقق بقاء قواتها القتالية وإدخال صواريخ الباتريوت لقواعدها في العراق عبر استفزاز الحشد الشعبي وضرب مقراته.

وقال كريم ، أمس الأربعاء إنّ أمريكا تتحرك بشكل واسع لإدخال منضومة الدفاع الجوي لقواعدها ومنصات صواريخ الباتريوت، لافتاً إلى أنّ قصف مقرات الحشد الشعبي واتهامه بقصف قواعدها ذريعة تحاول من خلالها استفزازه وجره للصدام معها.

وأضاف: استهداف الحشد الماسك للحدود جاء لفتح ثغرات آمنة لتنظيم "داعش" الإرهابي لتحقيق عودته من جديد وخلق نوع من الفوضى لبقاء التحالف الدولي في العراق، مبيناً أنّ القوات الأمريكية لا توجد لديها نية لمغادرة العراق وتسعى لافتعال أزمات جديدة تحقق أهدافها الخبيثة في العراق.

وكشف القيادي في الحشد الشعبي قصي الأنباري، أمس الأربعاء، عن تنفيذ القوات الأمريكية طلعات جوية مكثفة فوق مقرات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار.