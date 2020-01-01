تظاهرات تطالب الرئيس البرازيلي بالرحيل بسبب كورونا

جهينة نيوز:

يواجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقادات متصاعدة لتراخيه في التعامل مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، و الذي وصفه في بادئ الأمر بأنه " خيال " .

و نظمت تظاهرات في عدد من المدن الرئيسية تطالب بولسونارو بالرحيل على وقع الأنباء بإصابة المزيد من أعضاء النخبة السياسية و تراجع أسواق المال المحلية .

وتأكدت إصابة مستشار الأمن القومي لبولسونارو ووزير التعدين والطاقة ورئيس مجلس الشيوخ في البلاد بالفيروس، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 وقفز عدد الإصابات إلى 428.

ولا تزال تداعيات الزيارة التي التقى خلالها بولسونارو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطارده حيث قال إنه خضع للفحص مرتين وإن النتائج جاءت سلبية بشأن فيروس كورونا، لكن تأكدت إصابة 14 شخصا كانوا معه في رحلة لولاية فلوريدا الأمريكية قبل 10 أيام.